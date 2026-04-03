Los leones de Castro, anécdotas de las que se habla poco

Los que hemos tenido la posibilidad de dialogar con Manuel Hernández, sabemos que además de brindar su amplia experiencia como caricaturista, pintor, ceramista y periodista gráfico, es capaz de atraparte como narrador de anécdotas humoristas y serias.

Hoy les presentaré unas historietas contadas por Manuel, en un encuentro fortuito que sostuvimos hace unos días. Anécdotas que se van de lo oficial a lo personal. Todas vinculadas a la personalidad de Fidel.

Cada vez que Manuel viajaba al extranjero y le preguntaban de dónde era él tenía una identidad para el momento: «De Cuba, de Fidel».

Aquí dejaré un audio para escuchar, de su propia voz, lo ocurrido en unos de sus viajes de regreso a Cuba procedente de Angola. También lo sucedido en una discoteca en Italia.

Asimismo lo que le ocurrió en un encuentro con campesinos en Centroamérica, donde sostuvo un intercambio con uno de los asistentes.

En la conversación con Manuel quedó claro que Fidel siempre acompañó y acompaña al pueblo cubano, y del mundo, porque donde quiera que hay una causa justa ahí está su presencia.