Celebra universidad matancera 53 años de creada

La Universidad de Matanzas celebra su 53 aniversario reafirmando su compromiso con la formación académica, la investigación y el vínculo con la sociedad.

Fundada en 1972, la casa de altos estudios ha graduado a profesionales en diversas ramas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia y el país.

En sus aulas cuenta con profesores de gran excelencia que imparten saberes con paciencia y amor por el magisterio.

Ese es el caso de Roberto Vizcón Toledo, quien lleva 43 años frente a las pizarras de la universidad yumurina.

«Desde el año 2018 soy profesor a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Técnicas, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Desarrollé funciones de dirección durante 1982.

«En realidad, cada día frente a mis estudiantes en el aula, ellos se constituyen como un reto que asumo con una gran motivación y compromiso. Eso me ocurre desde el primer día de graduado, ejerciendo la función de profesor universitario. Siempre he encontrado en el aula jóvenes a los cuales admiro, respeto y los he tratado siempre como mis compañeros de labor.

«Por eso cuando hoy me doy cuenta de que han pasado ya 50 años de mi vida como profesor, de los cuales 43 han sido en la Universidad de Matanzas, yo mismo me sorprendo por la forma en que enfrento a mis alumnos y en el aula comparto con ellos en cada clase.»