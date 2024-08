Cuba: Electricidad al día

No me voy a referir a que previo a julio y agosto se estuvo reiterando por los medios de comunicación que en los meses estivales no iban a ver apagones, y ha sido todo lo contrario, hoy el grupo de Telegram de la provincia de Matanzas anuncia cinco horas de apagones por dos de servicios.

En época de crisis, aunque no se soluciona la dificultad, una correcta información puede atenuar los daños, y me refiero a que sea clara y comprensible para todos.

Hoy en mi barrio hubo un apagón que demoró bastante en restablecerse. Quise conocer la situación y fui al sitio donde debe estar la noticia exacta: el grupo de telegram de que tiene la Empresa Eléctrica de Matanzas. Le mostraré la información que obtuve allí.

Voy a comenzar por la divulgada a las 4:17 pm. «En estos momentos tenemos afectados por déficit de generación 70 MW».

A la 4:25 pm se podía leer, «debido al déficit actual la provincia no puede cumplir con los horarios establecidos».

Un poco más tarde (4:38 pm) dan un consejo sobre lo que se debe hacer dadas las inclemencias del tiempo.

Luego, a las 5:05 pm, «en estos momentos tenemos afectados por déficit de generación 75MW» y a las 5:16 pm,«en estos momentos tenemos afectados por déficit de generación 83 MW». Unos minutos más tarde el déficit de generación era de 93 MW.

Después de explicar que por el déficit de generación los apagones serán de cinco horas y el servicio de dos, a las 7:12 pm aparece en Telegram «MI 1452 en fallo, pendiente a recorrido» y casi una hora más tarde, «En estos momentos tenemos afectados por déficit de generación 110 MW».

Es cierto que la información es sistemática. No sé usted, pero a mí como cliente no me dice nada.

Realmente hay un déficit, pero cuál es la perspectiva de cada barrio. Qué me dice MI 1452 en fallo, pendiente a recorrido. Será valioso detalle para técnicos y directivos, pero los clientes se quedan sin entender nada.

Me parece que la información al pueblo debe ser más concreta. Como cliente, no me da claridad alguna, no por estar en apagón, sino por la oscura información recibida.