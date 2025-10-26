Culmina hoy en Italia el XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa 

Comenzó ayer en Italia el XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa (ECRE), que se abrió con una marcha patriótica en Roma. Los delegados se reunieron a las 14:00 hora local frente al monumento a Giuseppe Manzini, desde donde marcharon hacia la embajada cubana portando banderas y consignas en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

A esta manifestación se sumaron los participantes del IV Festival Cultural Cuba va conmigo, que celebra la cultura cubana en el extranjero. Este festival, que incluye música, baile, pintura y literatura, se lleva a cabo por primera vez fuera de Cuba, fortaleciendo los lazos entre la nación y sus artistas residentes en Europa.

El acto inaugural del ECRE tuvo lugar a las 15:30 en la embajada cubana, comenzando con una ofrenda floral ante el busto de José Martí. Este encuentro, que se desarrolla hasta hoy 26 de octubre, tiene como lema la famosa frase de Martí: «Con todos y para el bien de todos» y coincide con importantes aniversarios relacionados con la historia de Cuba.

Durante el evento se discutieron temas relevantes como las nuevas leyes migratorias, el impacto del bloqueo estadounidense y la relación de Cuba con su emigración. Los organizadores esperan que esta cita sirva para fortalecer los vínculos con la patria y promover iniciativas de apoyo al desarrollo económico del país.