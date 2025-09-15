Escáneres trabajan a marcha forzada para cumplir meta nacional de registros

Un esfuerzo conjunto y disciplinado caracteriza el proceso de digitalización de los asientos registrales en la provincia de Matanzas, una tarea de alcance nacional que debe concluir el próximo dos de diciembre.

Actualmente, cinco escáneres trabajan sin pausa para convertir en archivos digitales cientos de tomos de invaluable valor histórico y legal.

Los equipos están operativos en los municipios de Colón, Unión de Reyes, Matanzas, Cárdenas y Jovellanos. Cada uno tiene la encomienda de procesar 200 tomos semanales, con una meta diaria de ocho tomos, un plan que hasta el momento se cumple gracias a la dedicación del personal.

Ayailet Abreu Morejón, subdirectora provincial de Justicia, enfatizó el compromiso que demuestra el equipo involucrado.

«Reconocemos la disciplina, el empeño, la dedicación y la seriedad con la que nuestros Directores municipales, el personal del Registro Civil asignado para esta tarea, así como ETECSA, los Gobiernos y Partidos municipales han demostrado. Este reconocimiento no solo es nuestro, sino también del Ministro, quien nos ha enseñado que la palabra empeñada es palabra cumplida», señaló la directiva.

Abreu Morejón destacó que el éxito de esta misión radica en la unión, disciplina y cohesión de los implicados. Asimismo, informó que una vez concluya el trabajo en los territorios actuales, los escáneres serán trasladados a otras localidades que aún faltan por escanear, confiando en que con el mismo empeño se cumplirá también en esos lugares.

Este proceso de digitalización, impulsado por el Ministerio de Justicia desde 2024, busca preservar y modernizar el patrimonio registral del país, agilizando futuros trámites y garantizando la conservación de la información.