La inteligencia artificial en el ejercicio del Derecho

En el contexto cubano esta obra adquiere especial relevancia.

La reciente Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial encuentra aquí un acompañamiento crítico, que trasciende lo técnico: un llamado a priorizar la ética, la transparencia y la equidad en la implementación tecnológica.

Los capítulos sobre ciudades inteligentes (Aguilera Rodríguez); blockchain, contratos inteligentes (Leyva Estupiñán) y administración tributaria (Fernández Lezcano), demuestran que la IA no es un tema abstracto, sino una herramienta con potencial para transformar servicios públicos, acceso a la justicia y el desarrollo socioeconómico, siempre que se ancle en los derechos humanos.

Como compiladoras, Montejo Rivero y Amoroso Fernández han logrado un diálogo transdisciplinar que honra a pioneros, como Vittorio Frosini y Fernando Cañizares, recordándonos que el derecho debe ser un faro en la tormenta digital. Este libro ilumina los retos de hoy, desde el social scoring hasta los neuroderechos, y sienta las bases para una alfabetización jurídica en la era algorítmica.

El texto combina el rigor académico con la urgencia práctica. En un mundo donde la IA avanza más rápido que sus marcos éticos, esta obra es un recordatorio vital: la tecnología debe servir a la justicia.

Se emprendió esta obra pensando en los estudiantes y la comunidad jurídica cubana, para contribuir a la implementación—desde la especialidad— de la Política de Transformación Digital y la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cuba.

Bastó apenas un primer intercambio telefónico y se comenzó a diseñar la estrategia para llevarla a vías de hecho. Se recurrió entonces a colegas que forman parte de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con el objetivo de que se sumaran con sus conocimientos, experiencias y reflexiones.

La obra que hoy se pone en manos de los lectores cubanos muestra una madurez en el accionar de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática y la vocación de seguir acompañando, como se ha hecho desde su fundación, a los procesos de imbricación de uso de las tecnologías en el sector jurídico cubano, para contribuir al diseño y la implementación del derecho digital en nuestro país.

Recensión del Prof. Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres