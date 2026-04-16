17 de abril de 2026

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Acogerá Matanzas Festival Internacional de la Rumba 

16 de abril de 2026 George Carlos Roger Suárez
La primera edición del Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero agrupará durante tres jornadas lo más relevante del panorama rumbero de Cuba y algunos exponentes del mundo

 

La provincia de Matanzas acogerá la primera edición del Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero, según trascendió hoy en conferencia de prensa.

Auspiciado por la agrupación Muñequitos de Matanzas, el evento previsto para desarrollarse del 23 al 26 de abril en curso, tiene como objetivo primario fortalecer los ritmos afrocubanos en el país.

En el programa del festival está prevista la participación de grupos rumberos de la occidental provincia en conjunto con exponentes del resto del país y agrupaciones de Perú.

El director artístico de los Muñequitos de Matanzas y presidente de la iniciativa, Diosdado Enier Ramos Aldazábal, declaró: «Guaguancó Matancero pretende, a través de presentaciones, coloquios y talleres músico-danzarios incentivar el gusto por la música afrocubana en las nuevas generaciones.

“Desarrollar una actividad de tanta envergadura en medio de la compleja situación que afronta el país responde a la voluntad de contribuir al crecimiento de la rumba y su profesionalización como género musical”.

La primera edición del Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero agrupará durante tres jornadas lo más relevante del panorama rumbero de Cuba y algunos exponentes del mundo.

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