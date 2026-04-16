Conmemoran 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución (audio)
Trabajadores vanguardias recibieron el carné que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba
El pueblo de la ciudad de Matanzas se concentró este jueves en el Parque de la Libertad para, en tribuna abierta y muestra de reafirmación revolucionaria, conmemorar el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución y la fundación del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El programa contempló, además del momento político, una amplia participación cultural, donde actuaron el quinteto Ensemble, el cantautor Rey Montalvo y jóvenes de la Escuela Vocacional de Artes Alfonso Pérez Isaac, de la provincia.
Trabajadores vanguardias recibieron el carné que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del PCC.
En el acto hicieron uso de la palabra varios oradores: el joven dirigente de la Federación Universitaria José Enrique de la Cruz Pérez; Ariannis Rodríguez Hernández, miembro del secretariado provincial de la CTC; y la directora de la escuela primaria Seguidores de Camilo y el Che.
El cierre estuvo a cargo de los repentistas Ricardo González («Kiko») y «Papo» Fundora, quienes improvisaron enardecidas décimas cubanas.
La presidencia del acto estuvo encabezada por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas. Presentes también otros dirigentes de la provincia y el municipio cabecera, así como altos mandos del Ejército y del Ministerio del Interior en el territorio.
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- Redactado en colaboración con Dunia Bermúdez