17 de abril de 2026

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Archivo Histórico provincial prepara fondo documental de Luisa Paula Lorenzo

16 de abril de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
Con este aporte, Luisa Paula Lorenzo García deja una huella tangible en la conservación del legado provincial y en las futuras generaciones que acudirán a su fondo en busca de conocimiento

El Archivo Histórico de Matanzas recibió un valioso donativo de la destacada pedagoga matancera Luisa Paula Lorenzo García, figura reconocida por su aporte sostenido a la educación y la cultura en la provincia. La entrega enriquece los fondos documentales de la institución y refuerza la preservación de la memoria histórica local.

Lorenzo García es considerada una de las personalidades más influyentes en el ámbito pedagógico de Matanzas y un pilar dentro de la ACAA, donde  desempeñó un papel clave en la formación y organización de fondos documentales. Su contribución fue determinante en la estructuración y desarrollo de archivos personales y colectivos.

El donativo incluye materiales de alto valor histórico que permitirán ampliar las investigaciones y fortalecer el acceso a fuentes primarias para especialistas, estudiantes y público interesado. Desde el Archivo destacaron la importancia de este tipo de acciones para consolidar el patrimonio documental del territorio.

Con este aporte, Luisa Paula Lorenzo García deja una huella tangible en la conservación del legado provincial y en las futuras generaciones que acudirán a su fondo en busca de conocimiento.

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