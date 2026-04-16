Semana de Receso Escolar en Jovellanos

Jovellanos-. El municipio vive una semana de receso escolar marcada por la práctica deportiva y la recreación sana.

En las instalaciones locales se desarrollan actividades de fútbol, baloncesto, atletismo y juegos tradicionales, que convocan a niños, jóvenes y familias en un ambiente de convivencia y ejercicio físico.

La iniciativa convierte el descanso académico en una oportunidad para fortalecer la salud, compartir en comunidad y estrechar lazos entre generaciones.

Con estas propuestas, la educación y el deporte se unen para ofrecer alternativas activas y divertidas durante el receso escolar, reafirmando que la recreación es también un espacio de aprendizaje y bienestar.