17 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Semana de Receso Escolar en Jovellanos

16 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
Jovellanos-. El municipio vive una semana de receso escolar marcada por la práctica deportiva y la recreación sana.
En las instalaciones locales se desarrollan actividades de fútbol, baloncesto, atletismo y juegos tradicionales, que convocan a niños, jóvenes y familias en un ambiente de convivencia y ejercicio físico.
La iniciativa convierte el descanso académico en una oportunidad para fortalecer la salud, compartir en comunidad y estrechar lazos entre generaciones.
Con estas propuestas, la educación y el deporte se unen para ofrecer alternativas activas y divertidas durante el receso escolar, reafirmando que la recreación es también un espacio de aprendizaje y bienestar.

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