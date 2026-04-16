Vientos favorables en la polifonía coral estudiantil

Disfrutar de la polifonía de los coros estudiantiles de Matanzas en un concierto colofón del curso de las escuelas de arte, resultó un obsequio a la Ciudad de Ríos y Puentes, en esta Jornada de la Victoria.

Asistieron al encuentro coral el doctor José Antonio Méndez Valencia, Director Emérito del Coro de Cámara de Matanzas y la directora de Danza Espiral y coreógrafa, Liliam Padrón, entre otras personalidades .

La cita musical se inició en la sala de conciertos José White, con la agrupación «Altaire», Coro Selectivo de la Escuela Profesional de Arte que interpretó cantos a la paz y de reconocimiento a este arte milenario, como expresara su organizadora, la profesora Vanessa Herrera Álvaro.

«Cantar a coro establece lazos sociales entre las personas desde tiempos inmemoriales, de ahí su legendario valor. Que el camino se levante en contraste y los vientos nos sean favorables…, es el mensaje de las obras seleccionadas, compuestas por autores europeos de los últimos siglos», añadió la destacada profesora.

Asimismo, la música cubana se apropió del escenario cuando se escuchó, en una rítmica versión, la antológica pieza «Dame un traguito», de Juan Almeida.

Subieron entonces al escenario los alumnos del Taller Coral impartido por Herrera Álvaro en la propia sala White y el compuesto por estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, que deleitaron al entusiasta público con canciones cubanas y de otras naciones. Entre estas resaltó el poema del escritor José Manuel Espino, musicalizado por el laureado compositor Raúl Valdés.

En este singular evento participó el profesor Reynaldo Montalvo junto a jóvenes músicos que lograron entrecruzar sus habilidades instrumentales con las enseñanzas corales del prestigioso claustro.

Como cierre se incorporaron alumnos, maestros y profesionales yumurinos en formato de coro y orquesta para interpretar la contemporánea obra «El empezar», bajo la direccion de la consagrada profesora.