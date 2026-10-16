16 de octubre de 2026

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«Luces de octubre»: historia local, patrimonio y educación

16 de octubre de 2026 Yannier Delgado Díaz

Durante la Jornada por la Cultura Nacional, el Museo Municipal Domingo Mújica desarrolló el evento «Luces de octubre», un espacio para resaltar la historia local, el patrimonio y su vínculo con la educación desde edades tempranas.

La cita reunió a educadores, especialistas y agentes culturales, quienes dialogaron sobre la memoria histórica y el valor de la identidad y la cultura local.

En el encuentro educadores y especialistas presentaron investigaciones y experiencias pedagógicas encaminadas a fortalecer conocimiento de historia y promover la salvaguarda del patrimonio.

Mediante propuestas y estrategias educativas, los participantes destacaron el papel de escuelas y de los espacios culturales en la formación de las nuevas generaciones, fomentando identidad y respeto por las raíces.

El jurado premió a Maritza Sulueta, metodóloga de Historia de la enseñanza primaria, por vincular la historia local con la Historia de Cuba en quinto grado; a Clara Hernández de la escuela Gerardo Domenech, por actividades para valorar hechos y personalidades históricas; a Gilda Fernández Samá de Sociedad Cultural José Martí; y dio una mención a María Teresa Ledesma de la escuela Paquito González.

La celebración de «Luces de octubre» reafirma el compromiso del Museo municipal Domingo Mújica con la investigación, la promoción y la preservación de la memoria histórica de la localidad.

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