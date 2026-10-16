«Luces de octubre»: historia local, patrimonio y educación

Durante la Jornada por la Cultura Nacional, el Museo Municipal Domingo Mújica desarrolló el evento «Luces de octubre», un espacio para resaltar la historia local, el patrimonio y su vínculo con la educación desde edades tempranas.

La cita reunió a educadores, especialistas y agentes culturales, quienes dialogaron sobre la memoria histórica y el valor de la identidad y la cultura local.

En el encuentro educadores y especialistas presentaron investigaciones y experiencias pedagógicas encaminadas a fortalecer conocimiento de historia y promover la salvaguarda del patrimonio.

Mediante propuestas y estrategias educativas, los participantes destacaron el papel de escuelas y de los espacios culturales en la formación de las nuevas generaciones, fomentando identidad y respeto por las raíces.

El jurado premió a Maritza Sulueta, metodóloga de Historia de la enseñanza primaria, por vincular la historia local con la Historia de Cuba en quinto grado; a Clara Hernández de la escuela Gerardo Domenech, por actividades para valorar hechos y personalidades históricas; a Gilda Fernández Samá de Sociedad Cultural José Martí; y dio una mención a María Teresa Ledesma de la escuela Paquito González.

La celebración de «Luces de octubre» reafirma el compromiso del Museo municipal Domingo Mújica con la investigación, la promoción y la preservación de la memoria histórica de la localidad.