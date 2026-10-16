Presentan en Matanzas exposición conmemorativa por aniversario fundacional

La exposición conmemorativa «La Atenas de Cuba, 333 aniversario» con lugar en el antiguo palacete del Conde de Diana, se llevó a cabo por la importancia patrimonial que posee la muestra a propósito de la 51 Semana de la Cultura Matancera.

Esta constituye un viaje por nuestras raíces e historia fundacional, transitando por las pinturas del Santo Patrón de la Ciudad, San Carlos de Borromeo, y la labor del Obispo Diego Evelino de Compostela en la fundación de Matanzas.

Además, la unión de cada una de estas piezas posibilitan un recorrido por eventos significativos como la llegada de la fotografía al territorio, el descubrimiento de las Cuevas de Bellamar e incluso la presentación de medallas, documentos y objetos de las guerras de independencia.

Milvia Rivero Leicea, directora de la Ermita de Montserrat de Matanzas, intervino en los preparativos del encuentro como una de las principales encargadas de la exhibición, en la cual se compartió también el acontecer histórico de dicha casa cultural.

Asimismo asistió a la cita con los máximos representantes de la cultura en la urbe, el doctor Leonel Pérez Orozco, quien nos acercó a las piezas centrales destacándose la «Copa Fundacional» de la Botica Francesa de Ernesto Triolet y la escultura de la «Diosa Griega Atenea», única representación esculpida de la ciudad.

Agregó además el Conservador de la Ciudad de Matanzas, que dichas reliquias fundacionales vistas desde distintas vitrinas constituyen una secuencia cronológica de todos los sucesos que han marcado al municipio.

Esta muestra auspiciada por el Grupo de Restauración San Jorge y el Proyecto Sociocultural Casas de Referencia de Matanzas, contó también con el apoyo de instituciones locales como la Asamblea municipal del Poder Popular, la Dirección provincial de Cultura y la Biblioteca Gener y del Monte.

Posterior a dicha develación, ocurrió el traslado y exhibición de las actas capitulares desde el Archivo Histórico hasta el Teatro Sauto, Monumento Nacional.