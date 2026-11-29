La ciudad de Matanzas contará próximamente con tres solineras —estaciones solares de carga y servicios— y seis centros de carga solar, como parte del plan provincial de transición energética orientado a mitigar los efectos de los apagones y facilitar la cocción de alimentos y la recarga de dispositivos y de vehículos eléctricos.

La información fue divulgada por Anisley Fuentes Crespo, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno provincial en Matanzas, en su perfil de Facebook.

Según precisó, las instalaciones se distribuirán en zonas como El Bahía, Pueblo Nuevo, La Playa y Peñas Altas; además, se prevé otra solinera en la ciudad de Cárdenas.

Entre los proyectos claves mencionó una estación provisional en El Bahía, otra en Pueblo Nuevo y la primera solinera de la ciudad, ubicada en La Jaiba, cuya conclusión está prevista para finales de este mes.

En la que se ejecuta en La Playa se habilitarán áreas para la carga de vehículos ligeros, motorinas y triciclos, así como un área para electrodomésticos.

En Peñas Altas, la mipyme Compatron construye una estación cuya primera etapa concluirá este mes y permitirá cargar entre 30 y 50 triciclos eléctricos diarios, con prioridad y gratuidad para los vehículos que prestan servicio de hemodiálisis, ambulancias y coches fúnebres.

El proyecto completo tendrá cuatro etapas y concluirá en junio de 2027.