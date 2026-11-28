Con un debate intenso donde se analizaron las principales problemáticas que más afectan a la población, se desarrolló en Matanzas la sesión ordinaria de la asamblea municipal del Poder Popular.

Los delegados se refirieron a las fisuras que aún se aprecian en las comunidades, que difieren de las líneas estratégicas presentadas en el informe de actualización del proyecto de desarrollo.

El documento recoge los ejes programáticos que buscan impulsar el crecimiento económico- social del territorio, sin embargo, según se puntualizó, urge trabajar en coordinación con los factores de la comunidad para que el impacto sea real y tangible.

Según se conoció, aún existen dificultades que no encuentran cauce para estrechar ese vínculo necesario entre los directivos de entidades y las demarcaciones como parte de su contribución social a los territorios.

El acompañamiento entre directivos y delegados es muy importante, se resaltó, para las soluciones de los planteamientos, así como las respuestas oportunas.

Israel Baró, miembro del buró provincial del Partido en Matanzas ponderó el papel de los delegados de circunscripción y los consejos popular en la evaluación de los cumplimientos de los objetivos de las transformaciones económicas y sociales que impulsa el país.

«Hay que incorporar las ideas y cuestionamientos de las factores en el sistema de trabajo de la asamblea, y es cierto que hemos tenido improvisación en algunas acciones emprendidas como los Mercados de Barrio, que aún no logran desempeñar el papel para el que fueron creados», precisó.

En otro momento de la asamblea la presidenta de este órgano de gobierno rindió cuenta de su gestión ante los delegados, donde enumeró la labor desempeñada en el período desde una postura transparente, señalando los logros y tropiezos en su cometido.