Con una ofrenda floral, declamación, danza y el simbólico pase de lista, Matanzas conmemoró este viernes el 155 aniversario del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina en un acto realizado como cada año frente a la casa natal de Carlos Verdugo, en el barrio de Versalles, uno de los jóvenes injustamente sacrificados aquel 27 de noviembre de 1871.

Estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas depositaron una ofrenda floral en nombre de los presentes en un gesto que renovó el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica.

El momento cultural incluyó la declamación del poema «A mis hermanos muertos el 27 de noviembre«, a cargo de estudiantes de esa casa de altos estudios, seguidamente la bailarina y estudiante Liz Marian Carbonel interpretó la danza del tema «Cabalgando con Fidel«, tributo que se extendió también al Comandante en Jefe, al cumplirse recientemente el décimo aniversario de su desaparición física.

Uno de los momentos más emotivos fue el pase de lista simbólico: al escucharse los nombres de los ocho estudiantes de Medicina fusilados, los asistentes respondieron a viva voz «¡Presente!».

El acto fue presidido por Marieta Poey Zamora, gobernadora de la provincia; Yannara Concepción Domínguez, primera secretaria del Comité municipal del Partido; Iván Rodríguez Larduet, primer secretario del Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas y otros cuadros del Partido y dirigentes de la provincia.

Como colofón de la velada se interpretó el tema «Comandante«, un homenaje a los mártires y a la historia de Cuba.