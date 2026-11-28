Colón.- La Unidad Empresarial de Base (UEB) de este municipio, perteneciente a EMBER Matanzas, además de realizar sus producciones habituales de vinos, refresco y vinagre, también tiene un punto de venta y una parcela para vender las mismas a los trabajadores y la comunidad.

La diversificación de las producciones está contemplada en las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por nuestra máxima dirección del país.

Además, esta UEB brinda servicio al hospital de Colón. Sobre este particular conversamos con Maikel Trujillo Colomina, director de la entidad. En el audio el directivo da detalles de lo que realizan en ese centro de la Salud.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune y crónico del intestino delgado que se desencadena por la ingesta de gluten, de ahí que sus portadores no pueden ingerir productos que contengan azúcar.