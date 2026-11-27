El próximo 30 de noviembre dará inicio la Copa FEEM, evento deportivo organizado por la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media que se extenderá hasta el 4 de diciembre en el Parque René Fraga de esta ciudad.

Así lo informó Yuri Barrera Benítez, metodólogo de Recreación del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación en Matanzas, quien detalló que la jornada comenzará a las nueve de la mañana con una amplia variedad de deportes y competencias.

Barrera Benítez precisó que se realizarán competencias en deportes como el baloncesto femenino y masculino, voleibol en ambas modalidades, ajedrez, carreras de 400 metros y salto largo, entre otros

El metodólogo agregó que se incorporarán otras actividades recreativas como carrera con saco y otros juegos tradicionales con el objetivo de ampliar la participación de los estudiantes.

La Copa FEEM constituye un espacio para fomentar la práctica deportiva y la recreación sana entre los estudiantes de la enseñanza media en Matanzas.