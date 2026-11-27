Copa FEEM: deporte y recreación entre estudiantes de la enseñanza media
El próximo 30 de noviembre dará inicio la Copa FEEM, evento deportivo organizado por la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media que se extenderá hasta el 4 de diciembre en el Parque René Fraga de esta ciudad.
Así lo informó Yuri Barrera Benítez, metodólogo de Recreación del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación en Matanzas, quien detalló que la jornada comenzará a las nueve de la mañana con una amplia variedad de deportes y competencias.
Barrera Benítez precisó que se realizarán competencias en deportes como el baloncesto femenino y masculino, voleibol en ambas modalidades, ajedrez, carreras de 400 metros y salto largo, entre otros
El metodólogo agregó que se incorporarán otras actividades recreativas como carrera con saco y otros juegos tradicionales con el objetivo de ampliar la participación de los estudiantes.
La Copa FEEM constituye un espacio para fomentar la práctica deportiva y la recreación sana entre los estudiantes de la enseñanza media en Matanzas.