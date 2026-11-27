Trabajadores de la oficina central de la Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas, y de sus Unidades Empresariales de Base (UEB), participaron en matutinos especiales para conmemorar el décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En la oficina central, varios de los participantes relataron recuerdos leídos o escuchados sobre el líder cubano. Por su parte, Reinaldo Valdés Grillo, director general de EMBER Matanzas, narró anécdotas vividas directamente por él durante su etapa como dirigente sindical a nivel provincial y nacional.

Como resumen del matutino, los trabajadores patentizaron su compromiso de apoyo a la Revolución y de condena al bloqueo que desde hace más de seis décadas tiene impuesto EE. UU. a Cuba, asedio que dificulta el buen desarrollo productivo de la empresa.

En la UEB de Jovellanos, al concluir la jornada laboral, trabajadores y miembros de la mipyme con la que tienen un convenio de colaboración hicieron un minuto de silencio en respeto a nuestro líder histórico; seguidamente, palabras de conmemoración para recordar a Fidel en su décimo aniversario de desaparición física.