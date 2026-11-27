La selección cubana de béisbol Sub-12 derrotó 3-2 a República Dominicana en San Antonio de Guerra. Con ese triunfo, los niños de la mayor de las Antillas ganaron su clasificación a la Copa Mundial de la categoría, prevista para 2027 en China Taipéi.

El protagonista resultó Tayler Ruiz. El pequeño pelotero disparó un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo en el tercer inning. Después subió al montículo como relevista y se acreditó la victoria. Alex Ruiz completó la faena con el salvamento.

El partido tuvo sabor de final. Los anfitriones abrieron el marcador en el segundo episodio con un sencillo remolcador de Ángel Leiba.

El abridor cubano Miguel Alfredo Calderón no logró sacar outs en ese tramo. Los quisqueyanos igualaron de nuevo en el quinto con un sencillo, un lanzamiento descontrolado y un elevado de sacrificio.

La emoción llegó en el sexto capítulo. Dervis Sánchez conectó un largo doblete. La defensa local puso out a un corredor en el plato. Poco después, un wild pitch del relevista Isaury Mejía permitió a Sánchez anotar la carrera decisiva. Mejía cargó con la derrota.

Cuba terminó tercera en la superronda con tres victorias y dos reveses. Este viernes discutirá la medalla de bronce frente a Venezuela. Los venezolanos cayeron 9-8 ante México.

México y Estados Unidos, ambos con balance de cuatro éxitos y un fracaso, lucharán por el título, los norteamericanos vencieron hoy 3-2 a Panamá.

Para estos niños de apenas 12 años, el boleto mundialista premia horas de entrenamiento y el sacrificio de sus familias, ahora sueñan con llevar la bandera cubana hasta Asia.