Ramón Recondo Pérez, el arquitecto matancero laureado con premios nacionales e internacionales de Restauración y Conservación del Patrimonio, recibió el agasajo del espacio literario-artístico San Juan Murmurante, esta vez con sede en la biblioteca Gener y Del Monte

La anfitriona Cari Padilla, especialista de Artex y del Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés, le preguntó sobre su pasión por esa profesión y esta bella ciudad que el intelectual catalogó poseedora de «una escenografía natural excepcional. No hay urbe en Cuba que cuente con ese esplendor en cada uno de sus paisajes», dijo.

El también presidente de la Sociedad de Arquitectura de Cuba, se reconoce por los diseños, planificación y supervisión de obras capitales, entre estas cabe citar en la urbe yumurina, la Casa de la Asociación de Artesanos y Artistas, la Ermita de Monserrate, la sala de conciertos José White, el crematorio y en Varadero, la Mansión Xanadú, la Casa Azqueta conocida como Perla y el centro cultural La comparsita.

En su intervención, lamentó el deterioro actual de diversas edificaciones y parques que necesitan ser reparados para la posteridad, muchos están abandonados o vandalizados y puso de ejemplo el parque René Fraga, la secundaria Ramón Mathieu y asimismo, las escuelas de arte, construidas en la decada de los 70 del pasado siglo.

Matanzas se muestra agradecida a este hijo que alcanzó en el 2019, el Premio Nacional Por su obra y vida, otorgado por laUnión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Cuba.

Recondo expresó que el paradigma de un arquitecto es «sacarle a la piedra el valor de la historia».

Evocando ese espíritu, el artista visual Luis Octavio Hernández, quien era el presidente de la ACAA en sus inicios, recordó el empeño de Recondo en que todo se ejecutara con precisión hasta lograr un inmueble que ha merecido grandes elogios por la belleza de su concepción y acabado.

Cari Padilla sugirió al arquitecto que brindara una explicación acerca de las características de la llamada Primera ciudad moderna de Cuba, trazada con exquisitez, bajo un sentimiento cientifico que marcó la situación de los solares en orden perfecto alrededor de la bahia.

El guano y la tabla cedió el paso a los grandes inmuebles neoclásicos, indicó Recondo, gracias a la visión de grandes arquitectos, así como a la continuidad de las edificaciones, de estilos eclécticos y modernos desde finales de los años 40 del pasado siglo.

Actuó en el homenaje el Coro de Cámara de Matanzas y se escucharon los versos de la poetisa Cecilia Soto.

Además se contó con presencia de Manuel Hernández, Premio Nacional de Artes Plásticas, de la prestigiosa cantante Anneris Cánovas, junto a Leo García, vicepresidente primero de la UNEAC, Pedro Rizo, presidente de la UPEC y un numeroso auditorio, admirador del trabajo incansable de Ramón Recondo, invitado a este San Juan Murmurante de noviembre.

Fue un encuentro con el arte patrimonial, mientras Hestia, la musa de la Arquitectura, danzaba en el antiguo Casino Español con sus grandes ventanales, columnas y salones, ahora llenos de libros y lectores.