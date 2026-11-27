El Archivo Histórico provincial de Matanzas dedicó el cierre de la exposición transitoria Mujeres que hacen historia, a Graciela Carolina Vitier Birney, pedagoga cuya vida estuvo estrechamente vinculada al magisterio y la formación de nuevas generaciones de educadores.

La iniciativa constituye un homenaje a todas aquellas mujeres que contribuyeron a la educación en Matanzas y en el resto del país, al formar profesores y maestros cuya labor mantiene su vigencia en la sociedad cubana.

El encuentro reunió a familiares y personas cercanas a la homenajeada, profesores de la Universidad de Matanzas, trabajadores y representantes del CITMA, así como invitados de otras instituciones educativas.

Durante la actividad se destacó la importancia de reconocer a quienes dedicaron su vida a la enseñanza y contribuyeron a construir las bases de la formación educacional en Cuba, una labor que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo social del país.

Con esta propuesta, el Archivo Histórico provincial reafirma su interés por preservar y divulgar la memoria de mujeres que, desde diferentes espacios, dejaron una huella en la historia de la educación y en la formación de generaciones de cubanos.