Este jueves inició en Matanzas la 16 muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzandos, con la inauguración de la exposición Espirales de Ramiro Guerra. Fondo de la Casa de la Memoria Escénica y la presentación de Clave cubana. Un estudio sobre Hamlet, de Danza Espiral, en espacios exteriores del teatro Sauto.

«Hemos convocado de manera excepcional a este dieciséis edición como muestra por las condiciones reales en que está viviendo nuestro país. Por lo tanto era imposible convocar a todos los interesados para hacer concursos que era lo que correspondía.

«Propusimos esta obra alrededor del teatro precisamente para recordar a Ramiro Guerra que siempre estuvo muy vinculado a la compañía desde los días fundacionales. Es muy emocionante recordarlo, para mí es un deber, un compromiso, un amor eterno a esa persona que tanto ha hecho por la danza y continuará siendo desde donde esté».

La segunda jornada inició con un taller de danza tradicional mexicana, a cargo de la coreógrafa, bailarina e investigadora Ruth Canseco, con el apoyo de Iberoescena, en el Salón de los Espejos del teatro Sauto.

«La intención de hacer el taller es acercar un poco a la población de las escuelas profesionales, de las escuelas de danza de la localidad o quienes vienen al Danzandos lo que es la rítmica básica del repertorio tradicional mexicano, casi en su totalidad enmarcado en ritmos binarios, ternarios y otros a los que nosotros le llamamos ritmos con onomatopeya».

Mientras, en la Sala de Arte y Música de la biblioteca provincial, Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba, ofreció un conversatorio acerca del devenir de esta prestigiosa institución, su relación personal y profesional con Alicia Alonso y sus más recientes producciones literarias, las cuales donó a los fondos de la Gener y Del Monte.

«Para mí venir a Matanzas es venir a un lugar especial y no lo digo por un uso diplomático del término. Esta es una ciudad de cultura. Hay mucho vínculo con el Ballet Nacional de Cuba y Alicia siempre mantuvo muy en alto el aprecio que sentía ella, no solamente por haber bailado en ese teatro tan bello que tienen ustedes que es el Sauto sino por la receptividad que siempre encontró en el público matancero».

Cerró la mañana del viernes con la inauguración de la exposición Danzan dos en la Casa de la Memoria Escénica, donde ocurrió el espacio Memorias, con las intervenciones de Ruth Canseco, Marilyn Garbey, teatróloga, crítica, presidenta de la Asociación de Artes Escénicas de la UNEAC y representante de Iberoescena, la maestra Lilian Padrón, Premio Nacional de Danza 2026, y el escritor, ensayista y crítico Jorge Brook.

El espacio sociocultural Maravillas de la Infancia recibió a Son de tierra y luna, agrupación que dirige la maestra Ruth Canseco y a las cuatro de la tarde iniciaron las muestras de los dúos invitados y estudiantes de las Escuelas de Arte de Matanzas, de nivel elemental y medio.

Las actividades de este 27 de noviembre se dedicaron a los 39 años de Danza Espiral. La 16 muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzandos recuerda también los 55 años de El decálogo del Apocalipsis, de Ramiro Guerra y los 40 de la Asociación Hermanos Saiz.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26