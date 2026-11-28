La provincia de Matanzas cerró el año 2025 con un balance demográfico preocupante: por cada mil habitantes se registraron 14,9 defunciones frente a solo 6,9 nacimientos.

Esa relación, que supera en más del doble la capacidad de reposición generacional, sitúa al territorio entre los de mayor desventaja poblacional del país.

Los datos, contenidos en los Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios 2025 del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información), confirman una contracción poblacional de 22 mil 353 personas en solo un año, al pasar de 619 mil 160 residentes al cierre de 2024 a 596 mil 807 al término de 2025.

El desequilibrio entre nacimientos y defunciones dejó un crecimiento natural negativo de -8,0 por mil habitantes, más pronunciado que el promedio nacional de -7,1.

En términos absolutos, la provincia registró nueve mil 032 fallecimientos frente a apenas cuatro mil 166 nacimientos, una brecha que los especialistas del CEPDE describen como una pérdida poblacional “más acelerada que el promedio cubano”.

Ambos indicadores superan la media del país en el caso de la mortalidad (14,9 frente a 14,2) y quedan por debajo en natalidad (6,9 frente a 7,1), consolidando un perfil demográfico estructuralmente deficitario.

Sin embargo, en la ecuación el factor migratorio actúa como el principal acelerador de la pérdida de efectivos. Con un saldo migratorio total de -28,8 por cada mil habitantes, la provincia reporta el segundo más negativo de Cuba después de La Habana (-33,6) y muy por encima del -25,6 nacional.

En números absolutos, perdió 17 mil 486 personas por migración durante el pasado año, una cifra que evidencia la “sangría poblacional” hacia otras provincias y al exterior. Vale significar que el impacto combinado de la emigración y el crecimiento natural negativo explica por qué Matanzas resultó una de las provincias con mayor tasa media anual de decrecimiento (-36,1 por mil), superada solo por la capital y Cienfuegos.

El envejecimiento actúa como telón de fondo de esta dinámica. Con un 26,9 por ciento de su población con 60 años o más, ligeramente por encima de la media nacional (26,7), la edad mediana alcanza los 45,2 años, lo cual se traduce en que la mitad de los matanceros supera esa edad. Esta estructura etaria reduce la base de población en edad productiva y agrava la presión sobre los sistemas de salud, seguridad social y la disponibilidad de fuerza laboral.

El único indicador con un contraste favorable es la tasa de mortalidad infantil, que se situó en 9,4 por cada mil nacidos vivos, por debajo del 9,9 durante el pasado año en la nación . El dato sugiere que, pese al deterioro demográfico general, la atención a la salud materno-infantil en el territorio mantiene un desempeño relativamente efectivo en comparación con el promedio del país.

Los especialistas advierten que, de no implementarse políticas diferenciadas de estímulo a la fecundidad, retención de jóvenes y mejora de las condiciones de vida, Matanzas podría experimentar una contracción poblacional aún más severa en los próximos años. El curso demográfico de 2025 deja un mensaje inequívoco: la provincia no solo pierde habitantes por emigración, sino que su propia estructura poblacional deja de garantizar el reemplazo generacional.