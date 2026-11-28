Shakira Bárzaga actual Miss Cuba en la categoría Bikini, encara el evento Campeón de Campeones de esta semana con el propósito de defender su título y la convicción de superar su mejor versión frente a la élite del fitness nacional.

«Mi objetivo es mantener el título de Miss Cuba, aspiro a un podio, pero estaré feliz con cualquier resultado», confiesa la atleta con serenidad, minutos después de compartir la jornada del Campeonato provincial de Culturismo y Fitness de Matanzas.

Para ella cada competencia es un duelo consigo misma, una forma de medir el crecimiento personal más allá de las medallas y los aplausos del público.

La preparación de este año no estuvo exenta de obstáculos, aunque Shakira prefiere recordarla como una etapa de disfrute, fortaleza y aprendizaje, enriquecida por la experiencia acumulada en la temporada anterior.

«Ha sido difícil, pero cada momento me ha hecho más fuerte y más consciente de mis posibilidades, allá vamos», asegura con una sonrisa llena de determinación.

En medio de las complejidades económicas del país sostener la alimentación, el descanso y las cargas de entrenamiento exige organización y respaldo, dos pilares presentes en su camino.

«Mi pareja, mi familia, mis amistades y mi entrenador han funcionado como un equipo, todo se ha compaginado para sacar el proceso adelante», reconoce agradecida.

Más allá de su meta individual la campeona disfruta el auge del fitness en la provincia, sobre todo el crecimiento del sector femenino, antes casi ausente de las tarimas matanceras.

«Ahora hay muchas atletas, eso es muy bonito, cada evento me emociona», comenta con la ilusión de quien ve florecer un movimiento a su alrededor.

Frente a los prejuicios de muchos hombres hacia las mujeres dedicadas al fitness de competición, Shakira responde con naturalidad y sin complejos.

«Ese tabú se ha ido quitando poco a poco con el tiempo, las mujeres también somos fuertes, tenemos masa muscular y podemos desarrollarla, ¿por qué no?», sentencia con firmeza.

De cara al certamen nacional la atleta trabajó en un detalle técnico clave, pues su genética tiende a piernas voluminosas y la categoría Bikini exige una figura más fina y estilizada.

Ese ajuste guió cada semana de su preparación, un ejercicio de paciencia y precisión para presentarse ante los jueces con la línea exacta demandada por la división.

Para las muchachas interesadas en el fitness de competición Shakira tiene un consejo sencillo y sincero: disfrutar el proceso, abrazar un estilo de vida saludable y vencer la pena.

«Que sigan adelante, que no tengan pena y que rompan el hielo», concluye la reina matancera del Bikini, lista para defender su corona sobre la tarima nacional.