Los titulares de viviendas están obligados a conservar las mismas, solicitar licencias para pagos de tributos, protección del patrimonio y la colaboración de las autoridades cuando ello sea menester.

Se permite la transmisión de viviendas en zonas rurales respecto a la propiedad a ocupantes, pero solo en casos específicos.

Se aplican las reglas de propiedad horizontal a edificios de pisos o apartamentos, regulándose los elementos privativos y comunes, igualmente su administración o no por Juntas de Administración y la contribución a gastos y costos.

Los precios de las viviendas se determinan por las Direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanístico teniendo en cuenta costos, gastos, recargos por metros cuadrados, facilidades urbanísticas y del valor catastral y en el certificado de habitable se consignan los mimos.

Se admite la utilización de métodos alternos para la solución de conflictos, tales como avenencia o negociación, mediación, arbitraje y en su caso la intervención de los tribunales si ello fuere menester.