Se anunciaba lluvia luego de días húmedos en la ciudad de Matanzas. Los organizadores del Danzandos concibieron plan A, plan B y plan C en caso de chubascos, pero no fue necesario. A las 4:00 de la tarde del jueves inició la celebración de un encuentro que nació en una época igualmente compleja en Cuba. En 1994 comenzó el Concurso de Coreografía e Interpretación por iniciativa de Liliam Padrón, al frente de la compañía Danza Espiral.

“Convocamos de manera excepcional a esta 16 edición como muestra, por las condiciones reales en que está viviendo nuestro país. Era imposible convocar a todos los interesados para hacer el concurso, que era lo que correspondía.

“Estamos muy felices de las personas que han logrado llegar gracias al Consejo de las Artes Escénicas, la Dirección de Cultura, el Consejo Nacional de Artes Escénicas, que han colaborado para poder hacer llegar a alguna de esas personas que han compartido con nosotros en ediciones anteriores”.

Dedicado a los 55 años de El Decálogo del Apocalipsis, de Ramiro Guerra, el encuentro de este 2026 germinó en los exteriores del teatro Sauto.

“Hemos propuesto esta obra, Clave Cubana. Un estudio sobre Hamlet, que es una obra que está construida para sala, alrededor del teatro precisamente para recordar a Ramiro Guerra que siempre estuvo muy vinculado a la compañía desde los primeros días .

“Este espectáculo se iba a realizar en los alrededores del Teatro Nacional y no se pudo estrenar por razones diferentes, pero lo más importante es recordarlo. En la exposición que antecedió el espectáculo y en el material audiovisual aparecen registros de su última visita aquí a Matanzas, justamente para ver Clave Cubana. Un estudio sobre Hamlet.

“Es muy emocionante recordarlo, para mí es un deber, un compromiso, un amor eterno a esa persona que ha hecho por la danza y continuará haciendo desde donde esté”.

Aunque el Danzandos tiene características diferentes este año, la Premio Nacional de Danza 2026 recalca la importancia de la presencia de los estudiantes, lo que reafirma el evento también como un espacio pedagógico, de enseñanza y superación.

“Insistimos que haya algún tipo de competencia y por lo tanto sí vamos a entregar el premio de la popularidad. Tenemos un novedoso sistema de votación gracias al que todo el público que entre al teatro podrá votar.

“Ofreceremos un programa de talleres especialmente para alumnos de la escuela de nivel elemental y de nivel medio de aquí de Matanzas. Ellos también tendrán una función hoy a las 2 de la tarde en la sala del teatro El Mirón Cubano.

“Creo que es muy importante el vínculo que tenemos con los estudiantes, con la escuela. Es vital para nuestro desarrollo y para el desarrollo de los niños. El domingo estaremos clausurando y entregando este premio de la popularidad”.

La Maestra Liliam Padrón detalla otras propuestas de un programa intenso que colmará de danza las calles y espacios culturales matanceros. “Estamos muy felices con todas las personas que están con nosotros. Se incluyen en el programa clases magistrales, espacios en la Casa de la Memoria Escénica con interesantes temas: el sábado sobre El decálogo del apocalipsis y el domingo sobre los Premios Nacionales de Danza que han entregado entre la edición anterior y esta.

“Vamos a hablar también de la historia del Danza Espiral y de por qué insistimos en mantener este encuentro, este diálogo, a pesar de la grandes dificultades que tiene nuestro país, que tenemos todos los cubanos”.

Hasta el 29 de noviembre se desarrollará la muestra del Concurso de Coreografía e Interpretación Danzandos en la ciudad de Matanzas, con participación de compañías de La Habana, Camagüey, Guantánamo y Matanzas, dedicado además a los 39 años de Danza Espiral y los 40 de la Asociación Hermanos Saiz.

Fotos de Carrete Producciones

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26