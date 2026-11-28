La delegación de atletas matanceros que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de Culturismo y Fitness e Iron Cuba arribó ayer a la capital para complementar los procesos de pesaje y medición previos al evento que tendrá lugar hoy.

Un total de tres mujeres y once hombres completan la representación de la provincia que intervendrá tanto en el Campeonato Nacional como en la lid de Retador de Campeones.

Destacan entre los yumurinos Shakira Bárzaga Ysusi, quien ostenta el título de Miss Cuba en la categoría bikini fitness y defenderá su cetro en el Retador de Campeones, y Eliades Enrique Reynaldo Mesa, campeón nacional en la modalidad de físico de playa o men’s physique.

En la modalidad de culturismo también sobresalen Alexis Javier Hodelín Mora, de los 65 kilogramos, ganador este año del evento Iron Cuba, y Adonis Reyes, quien llega con el aval de ser Míster Matanzas 2025 y campeón del Iron este año.

También realizarán su debut en competiciones nacionales Sheila Díaz, de bikini; Diego Cejas en men’s physique; Kevin Tandron Gutiérrez en culturismo y Hamilay Pérez Sánchez en Wellnes.

Los competidores matanceros llegan con el reto de conquistar el mejor resultado para la provincia en una disciplina que cada vez gana más amantes entre la población de nuestro país.