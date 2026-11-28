JOVELLANOS.-Como parte del Ejercicio Nacional sobre las Indisciplinas Sociales, Ilegalidades y Prevención a las Drogas, se desarrolló en el IPU Pedro Pablo Rivera Cué una charla educativa con los estudiantes, dirigida a reflexionar sobre conductas irresponsables que ponen en riesgo la seguridad individual y colectiva.

El diálogo se centró en las acciones negativas asociadas al uso de motorinas y bicicletas eléctricas en el territorio.

En esta ocasión, la reflexión abordó, particularmente, la conducción sin los medios de protección necesarios y la circulación con música a volúmenes excesivamente altos, comportamientos que pueden provocar accidentes, afectar la tranquilidad ciudadana y poner en peligro la vida de otras personas.

Los estudiantes participaron activamente, expusieron situaciones cotidianas y reconocieron los riesgos de estas conductas en las vías.

Los especialistas insistieron en que el uso responsable de motorinas y bicicletas eléctricas exige el cumplimiento de las normas de tránsito, el empleo de cascos y medios de protección, y el respeto a la tranquilidad de la comunidad.

La actividad en el IPU Pedro Pablo Rivera Cué reafirmó el compromiso de la escuela y de las instituciones con la formación de una conciencia ciudadana responsable.

Prevenir las indisciplinas sociales y las ilegalidades también es proteger la vida y la convivencia.

Los estudiantes se comprometieron a trasladar lo aprendido a sus familias y comunidades, multiplicando el mensaje de responsabilidad y respeto.