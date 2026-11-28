Joel Cruz Lima buscó con la mirada a su familia antes de recibir los grados de coronel, la encontró entre el público. Ese instante resumió este sábado el acto de ascenso y condecoraciones en el Estado Mayor del Ejército Central.

Oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) recibieron allí nuevos grados y distinciones. La ceremonia homenajeó el Día de las FAR, también saludó el aniversario 70 del desembarco del yate Granma.

Encabezó el acto el general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, Héroe de la República de Cuba y viceministro de las FAR. Junto a él estuvieron Raúl Villar Kessell, miembro del Comité Central del Partido y jefe del Ejército Central, y Marieta Poey Zamora, gobernadora y vicepresidenta del Consejo provincial de Defensa.

Un grupo de generales del Ejército Central recibió condecoraciones. Igual reconocimiento obtuvo Juan Carlos Martín Tirado, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y director del Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy.

El primer coronel Obel Plasencia, de la Región Militar de Ciego de Ávila, tomó la palabra en nombre de los ascendidos. Destacó dos fechas: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el décimo aniversario de su paso a la inmortalidad. Ambas, dijo, multiplican el valor de cada grado.

Para Plasencia, un ascenso representa el más alto compromiso de un militar, ese compromiso tiene tres destinos: el pueblo, el Partido Comunista de Cuba y la Revolución.

Cruz Lima, por su parte, lleva más de un cuarto de siglo en las FAR. Comenzó en el año 2000, hoy dirige una unidad del Estado Mayor del Ejército Central. “La familia siempre es partícipe de cada uno de los logros”, comentó con orgullo.

El nuevo coronel conoce bien las dificultades del país. Habla sin rodeos del bloqueo recrudecido y de las 243 medidas impuestas por Washington, por eso defiende un mando sensible. Las misiones combativas deben cumplirse, el cuidado de los soldados y sus condiciones de vida también.

A los jóvenes les deja una frase: los tiempos miden a los hombres. Les pide sacrificio, disciplina y un grano de arena diario.

La mayor Maricet Cruz García vivió su propia jornada especial. Desde niña soñó con el uniforme, ya suma 19 años de servicio. Dirige el trabajo político en la Unidad Militar 5039.

Su tarea principal está junto a los trabajadores civiles de la unidad. Los mantiene al tanto de la realidad nacional e internacional. Un colectivo informado, asegura, responde mejor ante cualquier situación.

El nuevo grado le exige otros estilos de trabajo para 2027, ella lo asume sin vacilar. “Seguiré con el pie en el estribo”, prometió. A los matanceros les pidió no bajar la guardia.

La música del cantautor cardenense Tony Ávila cerró la ceremonia. Entre los invitados estuvieron los generales de División Raúl Rodríguez Lobaina y Andrés González Brito, antiguos jefes del Ejército Central.