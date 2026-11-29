Este 29 de noviembre de 2026, Saturnino Orestes Arrieta Miñoso Armas, conocido por «Minnie» Miñoso en el mundo beisbolero, cumpliría 104 años. Nació en la finca La Lonja, próxima al central España, en el municipio matancero de Perico, donde aprendió a jugar béisbol desde niño.

Ya por el año 1927 los dueños de la industria azucarera construyen un estadio llamado España Park, al que asistía, asiduamente, luego de cortar caña o leña el ya adolescente y junto a jugadores mayores perfecciona sus habilidades.

Muy joven Orestes se traslada a la capital a competir en el béisbol semiprofesional con los equipos Partagàs y La Ambrosía, y en la zona oriental con el Cuban Mining, de Santiago de Cuba. Firmó, seguidamente, un contrato con el Marianao, de la Liga Profesional Cubana, convirtiéndose en uno de los ídolos de aquellos campeonatos.

También jugó en las Ligas Negras estadounidenses y luego de la desaparición de la discriminación racial en las Grandes Ligas (MLB), se convirtió en el primer negro latinoamericano en jugar en ese fuerte béisbol.

Fue, indiscutiblemente, uno de los mejores peloteros cubanos de la historia. Su nombre aparece recogido en varios Salones de la Fama: México; el Latino, de República Dominicana; el Palmar de Junco y en el más importante, Cooperstown, de los Estados Unidos.

El estadio del Central España estuvo muy ligado a su infancia y juventud, como señalamos. Allí perfeccionó su juego estelar, lo mismo en tercera base que en los jardines y allí, incluso vivió un tiempo en 1933, debido a los embates de un ciclón que arrasó con su humilde casa de guano, por lo que su madre y cinco hermanos fueron autorizados a cobijarse en una caseta debajo del graderío, dedicada a guardar implementos, hasta que pudieron reconstruir el hogar.

Cada vez que regresaba del extranjero o ya cuando jugaba en la temporada invernal en Cuba, Miñoso visitaba el batey y el Central España.

En 1955, luego del triunfo del equipo del ingenio en la Liga de Pedro Betancourt, las autoridades locales, en coordinación con Miñoso, pactaron un juego en el España Park con un equipo que traería el ya famoso jugador y campeón local.

Ese año en la Liga Cubana Profesional el campeonato lo ganó el equipo Almendares con balance de 44 victorias y 25 derrotas a ocho juegos de diferencia del Habana y en el que terminó al frente de los bateadores con promedio de 370 otro jugador que había hecho su

historia en la Liga de Pedro Betancourt: Àngel Scull.

Las Estrellas de Miñoso tenían una fuerte alineación con Mario Dìaz, de receptor; Julio Bécquer, primera base; Pedro “Nano” Ballester, en segunda; Héctor Rodrìguez, tercera base; José Valdivielso, torpedero; Orlando Leroux, en el jardín izquierdo; Carlos Paula, en la banda

derecha y como director y jardinero central, Orestes Miñoso, ya que Scull no pudo asistir al enfrentamiento. Los lanzadores eran David Jiménez, Renè Vega y Julio “Jiquì” Moreno.

El Central España tenía como director a Antonio Delgado Cubillas, con su nómina titular del torneo de Pedro Betancourt, más los refuerzos Leonardo Càrdenas, futuro jugador de Grandes Ligas, natural del barrio de Pueblo Nuevo, Matanzas y a Jorge Trigoura, destacado tercera base capitalino.

El juego lo ganó el equipo de Miñoso con marcador de ocho carreras por tres. El triunfo, a la cuenta de Renè Vega y la derrota para Josè Francisco Oramas.

Al concluir el encuentro amistoso, la afición, que repletó el graderío y autoridades del territorio, rindieron homenaje al ídolo local y de Cuba, Orestes Miñoso.