La primera muestra de dúos invitados y de nuestro repertorio local, del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos 2026, tuvo gran acogida en la segunda jornada de este programa.

Esta edición especial reúne a los jóvenes bailarines más sobresalientes del país que competirán sólo por el Premio de la Popularidad debido a las actuales condiciones.

Algunas de las obras que más capturaron la atención del público por la ejecución coreográfica y la transmisión de emociones fueron «Latidos«, «Barroco«, «Lección Fallida«, «Atracción» y «Luxuria«.

Dichos números cuentan historias de autonomía propia, resiliencia, identidad y verdad, entre movimientos suaves y otros más enérgicos, representando las distintas sonoridades que caracterizan a la música cubana.

En esta nueva entrega participan compañías invitadas como Colectivo Persona y Danza Libre, así como varias de nuestro territorio entre las que figuran Danza Espiral y Novadanza.

Asimismo, estudiantes de escuelas de arte de nivel elemental y medio de Matanzas marcaron pasos firmes en el escenario del Teatro Sauto de Matanzas, Monumento Nacional.

Intérpretes como Yordys Daniel Román Barrios y Lauren Leyanis Tabares Valdés, una de las parejas que se sumaron al concurso por vez primera, compartieron sus impresiones acerca del calor del público y el privilegio de haber sido escogidos para representar a su conjunto.

Las personas piensan que al ser pareja la conexión entre ambos se reflejará en todos los espacios, pero la química en el escenario es diferente y exige una práctica aislada, expresó la bailarina.

Otro de los concursantes, esta vez proveniente de la capital, Yisniel Borges Hernández, explicó que para los integrantes de su compañía, Santiago Alfonso, lo más emocionante resultó el interés de los matanceros por el programa.

Una de las particularidades de esta edición constituye la integración de la tecnología «Pylso», ideada para procesar las votaciones de los asistentes durante los tres días de presentaciones.

Este sistema cumplirá un papel clave en el festival ya que permitirá procesar los espectáculos preferidos por los citadinos, y así determinar en la actividad de clausura la dupla ganadora.

La edición número 16 de este importante certamen danzario, se le dedica al aniversario 39 de la compañía Danza Espiral, al 40 de la Asociación Hermanos Saíz y al 55 de «El Decálogo del Apocalipsis», de Ramiro Guerra, un clásico de la danza de nuestro país.