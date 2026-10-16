Endrick lidera la remontada del Real Madrid ante la Roma

El Real Madrid consiguió una importante victoria como visitante al remontar a la Roma con marcador de 4-3 en el Stadio Olimpico.

El conjunto merengue protagonizó un partido lleno de goles y emociones en el cual tuvo que reaccionar ante las dificultades para terminar llevándose el triunfo.

Endrick se convirtió en el gran protagonista del encuentro tras ingresar desde el banquillo. El joven brasileño aprovechó su oportunidad y resultó decisivo en la remontada madridista con una actuación que refuerza su candidatura a ocupar un puesto en el once titular para los próximos compromisos.

Pese a la victoria el planteamiento del Real Madrid continúa mostrando problemas para controlar los partidos. El equipo no consigue mantener una superioridad sostenida sobre sus rivales y, por momentos depende de acciones individuales para resolver encuentros complicados.

Ante la Roma esa falta de control volvió a quedar en evidencia pese a la capacidad de reacción de los blancos.

El triunfo permite al Madrid salir fortalecido en el marcador, pero no elimina las interrogantes sobre su juego.

El cuerpo técnico deberá encontrar fórmulas para mejorar el equilibrio entre ataque y defensa, además de conseguir que el equipo imponga su ritmo durante más minutos.