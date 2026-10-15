La mujer rural y su papel preponderante en la alimentación mundial

Este día 15 se conmemoró en Cuba y, en el mundo, el Día de la Mujer Rural, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 18 años.

La jornada tiene el propósito de reconocer el papel decisivo de las campesinas en la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

De igual forma cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Su instauración tiene el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero.

Un papel importante en el desarrollo de estas dos efemérides lo tiene la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Para conocer sobre el trabajo desarrollado, por esta organización, converso con Bertha Suárez Gazmuri, especialista de Trabajo Social y Prevención de la FMC provincial, en Matanzas.

Los día 15 y 16 de octubre efemérides dirigida a la alimentación mundial, con énfasis en el papel dominante de la mujer.