Uso del agua y la energía en instalaciones hoteleras

Optimizar el uso de agua y la energía no solo reduciría la dependencia de subsidios estatales, sino que preservaría ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral y los mantos freáticos, esenciales para la resiliencia costera ante el cambio climático.

Además, alinearse con principios circulares fortalecería su vinculación con la comunidad local, promoviendo empleos verdes y educación ambiental.

Globalmente esta investigación contribuye a la literatura académica sobre turismo sostenible al ofrecer un modelo evaluativo replicable, adaptable a realidades similares en el Caribe y otras regiones vulnerables.

Y es que, a nivel global, el derroche de agua y energía en instalaciones hoteleras no solo incrementa costos operativos, sino que también genera impactos negativos en ecosistemas locales y contradice los principios de responsabilidad empresarial.

En Cuba, donde los recursos naturales son estratégicos y su protección está respaldada por un marco jurídico específico, resulta imperativo alinear las operaciones hoteleras con criterios de eficiencia y circularidad.

La relevancia de este estudio y del tema en sí radica en su contribución a un debate urgente: la convergencia entre la gestión empresarial, la protección ambiental y el cumplimiento legal. Al vincular la economía circular con el derecho se aspira a demostrar que la sostenibilidad no es solo un imperativo ético, sino también una ventaja competitiva y un deber jurídico.

Los resultados de la investigación pueden servir como referencia para diversos hoteles en Cuba, promoviendo un turismo responsable que armonice el crecimiento económico con la preservación de los recursos naturales para su existencia y utilización por las futuras generaciones.

Lic. Diana Rosa Alvarez Jiménez.

Consultante: Prof. Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres