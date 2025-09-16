Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Faustino: integración entre asistencia, docencia y extensión comunitaria

En el Hospital provincial Clínico-Quirúrgico-Docente Comandante Faustino Pérez, de Matanzas, el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular se destaca por su sólida estructura asistencial y su compromiso con la formación de especialistas.

Bajo la dirección del doctor Santiago Cantero Calderón, este servicio combina la atención médica especializada con la docencia y la proyección comunitaria, lo cual beneficia a pacientes de Matanzas y municipios aledaños.

El servicio cuenta con 24 camas y una plantilla de nueve especialistas en Angiología y Cirugía Vascular, respaldados por seis residentes en formación y seis enfermeros licenciados.

Esta capacidad permite atender casos complejos de enfermedades vasculares periféricas, una especialidad que ha crecido significativamente en Cuba desde su creación en la década de 1960.

Las jornadas inician con la entrega de guardia, donde el equipo intercambia información con la dirección del hospital y otros servicios. Posteriormente, se realiza el pase de visita a los pacientes, una actividad que combina la atención asistencial con la formación docente.

Según el doctor Cantero Calderón: «Esto ayuda a elevar la calidad de la asistencia y, además, logra que los residentes adquieran los conocimientos necesarios para cuando terminen su residencia».

A diferencia de otras especialidades, la Angiología en el Hospital Faustino Pérez no recibe consultas directas. Los pacientes acceden principalmente por urgencias o mediante la proyección comunitaria. El servicio extiende su atención a cinco áreas de Salud en el municipio de Matanzas, así como a Limonar, Pedro Betancourt y áreas como Mocha. Además, incluye hogares de ancianos y maternos.

El doctor Cantero Calderón explicó: «Los pacientes no deben venir al hospital para consulta; deben ser atendidos en la proyección comunitaria. Nuestros especialistas realizan consultas locales una o dos veces al mes, coordinando ingresos o interconsultas cuando es necesario».

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Faustino Pérez ejemplifica la integración entre asistencia, docencia y extensión comunitaria. Su trabajo no solo impacta en la salud vascular de la población matancera, sino que también contribuye a la formación de futuras generaciones de especialistas.