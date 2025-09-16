Cocodrilos viento en popa y a toda vela

Cuando ya está a punto de comenzar la tercera subserie de la actual Serie Nacional de Béisbol, el representativo matancero marcha al frente en el liderazgo del certamen con saldo de nueve victorias y un fracaso.

Tras un inicio algo discreto en el acápite ofensivo los saurios lograron enrumbar la nave e hilvanar una cadena de éxitos consecutivos que los tienen al frente de la clasificación.

Una grata sorpresa para los dirigidos por Armando Ferrer radica en el aporte al bate del polivalente jugador Esteban Terry, quien compila para 579 de promedio, producto de once indiscutible en 19 comparecencias oficiales al bate.

En el área de lanzadores destaca la labor del derecho Silvio Iturralde con tres victorias, líder entre los lanzadores. El serpentinero, natural del municipio cabecera, ostenta promedio de carreras limpias de cero. cero cero y los contrarios le batean para un anémico promedio de 148.

En aras de conseguir el objetivo de regresar a los play off, los Cocodrilos realizaron una preparación más larga que en la campaña precedente y orientada a pulir las deficiencias que arrojaron los análisis de la anterior contienda.

Como expresara el mentor yumurino, resulta vital el aporte de figuras de renombre dentro del pasatiempo nacional como Yoennis Yera, Eduardo Blanco, Yurisbel Gracial y el veloz cerrador Armando Dueñas, quienes constituyen la columna vertebral de un equipo que engrosó sus filas con algunos peloteros destacados en los más recientes torneos domésticos.

La mesa está servida y la meta clara, ?lograrán clasificar los Cocodrilos?

George Carlos Roger Suárez