Desarrollan feria integral comunitaria en territorio betancourense

Al autoabastecimiento municipal y la dinamización de la economía dedicaron su más reciente feria integralcomunitaria múltiples actores económicos y socioculturales de la demarcación bolondronense en el municipio de Pedro Betancourt.

Según Yamilet Aldama Oviedo, presidenta del referido Consejo Popular, la cita aglutinó a representantes de la Cooperativa de Crédito y Servicios José Díaz Márquez y las unidades productivas Victoria de Girón, Gustavo González y Juan de Mata Reyes y la población dispuso de diversas ofertas gastronómicas, prestaciones farmacéuticas y venta de volúmenes literarios por parte de la librería Tiempos Nuevos.

El programa, agregó Aldama Oviedo, contó con amenas presentaciones culturales, entre las que destacaron la actuación del dúo artístico Leanet y Alex y una composición gimnástica protagonizada por estudiantes de la institución educativa de nivel primario Félix Varela Morales de la zona.

El evento permitió generar espacios de participación ciudadana en el accionar socioeconómico local, al tiempo que funcionó como plataforma para diversificar la oferta de bienes y servicios, y consolidar redes de colaboración entre factores comunitarios, instituciones, emprendimientos y el pueblo en general en dinámicas de desarrollo sostenible, con énfasis en la producción local y el consumo responsable.