Fiesta de los Orígenes, una cita íntima con la matanceridad

¿Qué es ser matancero? ¿Cuánto implica sentirse como tal? ¿Cuánto de nosotros se respira en Matanzas y cuánto de ella hay en nosotros?

La matanceridad, concebida como un hecho cultural cuya interpretación se sintetiza en las vivencias culturales del pueblo matancero, se manifiesta a través de su percepción del entorno, en correspondencia con sus capacidades intelectuales y espirituales.

Tierra de historia, patrimonio y arte, Matanzas se empeña por no ver morir todo aquello que huela a identidad. Razón por la cual, año tras año, se desarrolla en esa urbe la Fiesta de los Orígenes, que tendrá lugar desde el 18 hasta el 21 de septiembre, para rememorar y revitalizar los elementos identitarios de una ciudad rica en tradiciones culturales.

La Fiesta de los Orígenes, acontecimiento histórico cultural que hace 21 años recorre las raíces de la nacionalidad cubana y su mixtura con otras, está dedicada este 2025 a las tradiciones.

Desde hoy hasta el próximo domingo tendrán lugar feria de artesanía, pasarela de modas, lecturas, espacios dedicados a la rumba, el bolero, el danzón y el punto guajiro, propuestas afincadas en las profundas raíces que dieron origen y conforman hoy el ser Matanzas, entre ellas la cultura africana, española, francesa y asiática.

El pasacalle inaugural tendrá lugar este jueves desde las 3 de la tarde desde el Parque de la Libertad, atravesando las calles Ayuntamiento y Medio para llegar hasta la Plaza de la Vigía, mientras que la inauguración ocurrirá en los portales del teatro Sauto, a cargo del proyecto sociocultural Por amor a mi raíz.

Nada como la investigación de fuentes documentales y orales para comprender y aprehender las raíces culturales de un pueblo, una comunidad o nación. Concebido dentro de la Fiesta de los Orígenes, el Fórum Fernando Ortiz, el viernes y el sábado, abordará estudios sobre la matanceridad y las raíces del pueblo cubano, resultantes de la presencia en el territorio de diferentes etnias que, trasmutando sus rasgos originarios e interactuando entre sí, se integraron en un nuevo complejo cultural.

La Fiesta de los Orígenes en su 15 edición resulta un acercamiento a las raíces locales, donde historia y población se tornan protagonistas.