Reinicia ciclo literario el proyecto Leer es crecer

El proyecto literario Leer es crecer, del Centro de Promoción José Jacinto Milanés y conducido por la escritora Cecilia Soto, demuestra la importancia de estos espacios para la promoción de la lectura y del conocimiento de la literatura cubana y universal además de promover otras habilidades artísticas.A inicios del curso escolar, la Escuela Primaria Tania la Guerrillera, del Consejo Popular Pueblo Nuevo, fue escogida para comenzar el ciclo literario. En esta ocasión se promovió la obra poética de la escritora matancera Lucía Cristina Pérez, durante un encuentro en el que los estudiantes de sexto grado leyeron cuentos y jugaron a las adivinanzas.

Un momento divertido resultó la actuación del narrador y actor Francisco Echarte, cuyo repertorio incluye leyendas aborígenes, algunas de estas recogidas por el ilustre intelectual matancero Américo Alvarado. Asimismo, el proyecto ha trabajado con el taller de manualidades que se realiza en el reparto Armando Mestre como parte de una iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas.

Los niños participantes aprendieron sobre los tejidos a partir de las enseñanzas de la artesana Lourdes Leal, escucharon poemas de Cecilia Soto, resolvieron acertijos, se divirtieron con los juegos musicales que proponen Lourdes y Ramón Falcón y conocieron acerca del filme cubano Viva Cuba, a 20 años de su estreno.

La importancia de fomentar los proyectos literarios en las escuelas por el Centro provincial del Libro y la Literatura se entrelaza con los pilares fundamentales del sistema educativo y la política cultural del país. Su valor va más allá de lo puramente pedagógico y asume aspectos identitarios y sociales.

Vale significar que los proyectos literarios promueven los círculos de lectura y los talleres de análisis, que incrementan la interpretación y el debate de ideas. Los estudiantes no solo leen, sino que discuten sobre los temas, mensajes y valores presentes en los textos, lo que desarrolla un pensamiento crítico y profundo.

La educación cubana se basa en el concepto martiano de formar un ser humano íntegro, culto y con altos valores éticos.