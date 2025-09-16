16 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Lamenta Cuba muerte de vice primer ministro Ricardo Cabrisas

16 de septiembre de 2025 Redacción Radio26
El vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz falleció este martes 16 de septiembre, víctima de una penosa enfermedad, a la edad de 88 años.

Dirigió varios ministerios del área económica, representó a Cuba en la arena internacional, copresidió las Comisiones Intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con diversos países, fue miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

 

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez escribió en su red social X que esta es una “muy triste noticia para Cuba” y destacó que Cabrisas Ruiz fue “un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución”.

Galardonado con múltiples reconocimientos nacionales y extranjeros, sencillo, modesto y austero, gozó de la confianza plena de Fidel, Raúl y la Dirección del Partido, el Estado y el Gobierno. Por los destacados servicios a la Patria se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Llegue a sus familiares las más sentidas condolencias.

(Con información del PCC)

