Universidad de Matanzas garantiza cobertura docente para el curso 2025-2026

Así lo informó Irina Pedroza Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias Técnicas, quien destacó que en todos los casos se asegura que cada departamento cuente con un equipo de trabajo con profesionales de diferentes categorías.

Pedroza precisó que cada asignatura es dirigida por un profesor de categoría superior, quien se hace acompañar de un claustro diverso y comprometido.

«Los profesores, alumnos ayudantes, auxiliares técnicos de la docencia y todo un grupo de profesores a tiempo parcial que, desempeñándose en otras entidades, mantienen su labor educativa y el acompañamiento a la formación de profesionales. Esto permite que arranquemos el curso 2025-2026 con todas las necesidades cubiertas», informó Pedroza.

Entre las estrategias para fortalecer el claustro, se mantiene un curso permanente de preparación para jóvenes egresados, que tras un proceso de adiestramiento y evaluación se incorporan a apoyar a los profesores principales. Además, la casa de altos estudios cuenta con la colaboración de profesionales en el exterior que imparten conferencias especializadas, agregando valor a la formación.

La Universidad de Matanzas inició este período lectivo, que tiene como motivaciones especiales el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el aniversario 80 de su ingreso a la Universidad de La Habana, con siete carreras certificadas como de excelencia y otras en proceso de mejora continua.