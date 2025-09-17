Matanzas defiende la cima en la serie beisbolera cubana

Los Leñadores de Las Tunas también extendieron su buen paso al derrotar 4-3 a Granma en el Mártires de Barbados, con batazos decisivos de Maykel Yordan Molina y Héctor Castillo, apoyados en el relevo de Alberto Pablo Civil.

Holguín se mantuvo en el grupo perseguidor con un contundente 10-2 sobre Villa Clara en el Augusto César Sandino, donde Yasiel González, Lázaro Cedeño, Nelson Batista y Edward Magaña conectaron jonrones para prolongar la racha de los Cachorros.

Santiago de Cuba no se quedó atrás y firmó un 16-7 ante Guantánamo, apoyado en la experiencia de Edilse Silva y la ofensiva oportuna que les permitió sumar su cuarta victoria consecutiva en el Nguyen Van Troi.

En otros resultados, Cienfuegos se impuso 9-2 a Sancti Spíritus con destaque para Hermes Gonzáles en la lomita y Erisbel Arruebarena con un vuelacercas, mientras Camagüey noqueó 12-0 a Ciego de Ávila gracias a la efectividad de Dariel Góngora y el bate encendido de Eglis Eugellés, líder ofensivo con astronómico .765.

El duelo Pinar del Río-Artemisa quedó inconcluso por lluvia y el de La Isla-Industriales no se pudo efectuar por la misma razón.

La tabla de posiciones exhibe a Matanzas en la cima (10-1), seguido de Artemisa (6-1) y el grupo de Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba (9-2).

Completan la zona clasificatoria Sancti Spíritus y Camagüey (7-4) e Industriales (6-4).