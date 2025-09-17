17 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Matanzas defiende la cima en la serie beisbolera cubana

17 de septiembre de 2025 Redacción Radio26
La tabla de posiciones exhibe a Matanzas en la cima (10-1), seguido de Artemisa (6-1) y el grupo de Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba (9-2).
Con un ataque oportuno y el poder de Yurisbel Gracial, los Cocodrilos de Matanzas lograron este martes su noveno triunfo seguido al vencer 11-4 a Mayabeque, para sostenerse como líderes de la 64 Serie Nacional.
El jardinero yumurino castigó a los Huracanes con tres imparables en cuatro turnos y cinco remolques, incluido un cuadrangular, mientras Pedro Mesa y Denis Quedada se combinaron desde la lomita para sofocar el ímpetu local en el Nelson Fernández.

Los Leñadores de Las Tunas también extendieron su buen paso al derrotar 4-3 a Granma en el Mártires de Barbados, con batazos decisivos de Maykel Yordan Molina y Héctor Castillo, apoyados en el relevo de Alberto Pablo Civil.

Holguín se mantuvo en el grupo perseguidor con un contundente 10-2 sobre Villa Clara en el Augusto César Sandino, donde Yasiel González, Lázaro Cedeño, Nelson Batista y Edward Magaña conectaron jonrones para prolongar la racha de los Cachorros.

Santiago de Cuba no se quedó atrás y firmó un 16-7 ante Guantánamo, apoyado en la experiencia de Edilse Silva y la ofensiva oportuna que les permitió sumar su cuarta victoria consecutiva en el Nguyen Van Troi.

En otros resultados, Cienfuegos se impuso 9-2 a Sancti Spíritus con destaque para Hermes Gonzáles en la lomita y Erisbel Arruebarena con un vuelacercas, mientras Camagüey noqueó 12-0 a Ciego de Ávila gracias a la efectividad de Dariel Góngora y el bate encendido de Eglis Eugellés, líder ofensivo con astronómico .765.

El duelo Pinar del Río-Artemisa quedó inconcluso por lluvia y el de La Isla-Industriales no se pudo efectuar por la misma razón.

La tabla de posiciones exhibe a Matanzas en la cima (10-1), seguido de Artemisa (6-1) y el grupo de Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba (9-2).

Completan la zona clasificatoria Sancti Spíritus y Camagüey (7-4) e Industriales (6-4).

  • Prensa Latina

Más entradas

Comenzó vacunación infantil contra la influenza en Pedro Betancourt

17 de septiembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Lamenta Cuba muerte de vice primer ministro Ricardo Cabrisas

16 de septiembre de 2025 Redacción Radio26

Reinicia ciclo literario el proyecto Leer es crecer

16 de septiembre de 2025 María Elena Bayón Mayor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *