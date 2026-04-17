Aumentan en Matanzas los tumores de vías digestivas y urinarias

La provincia de Matanzas no escapa al comportamiento estadístico mundial en cuanto a la incidencia del cáncer, pero con un incremento significativo en los tumores malignos de las vías digestivas y urinarias. Así lo alertó la Doctora Neivys González, especialista en oncología, quien calificó de «alarmante» el número de casos de cáncer de riñón y vejiga que se atienden actualmente en las consultas multidisciplinarias del territorio yumurino.

Según la especialista, este aumento responde a múltiples factores que inciden en el desarrollo de la enfermedad. Entre ellos, mencionó las condiciones ambientales, los riesgos ocupacionales y un elemento clave: la predisposición genética. Según la especialista, este aumento responde a múltiples factores que inciden en el desarrollo de la enfermedad. Entre ellos, mencionó las condiciones ambientales, los riesgos ocupacionales y un elemento clave: la predisposición genética.

«Son muchos los factores que inciden: factores ambientales, factores ocupacionales, y no nos podemos olvidar de mencionar el factor genético, que muchas veces no está bien estipulado en la historia familiar. También otras enfermedades congénitas, que son un factor de riesgo propicio», destacó Neivys González.

La Doctora González explicó que existen neoplasias claramente hereditarias, como ocurre con el cáncer de mama, donde la investigación clínica revela con frecuencia antecedentes en madres, tías o abuelas, vinculados a la transmisión de genes específicos. Sin embargo, aclaró que otros tumores frecuentes en Matanzas, como el de pulmón, próstata y el renal, también pueden estar asociados a enfermedades de predisposición genética que, en condiciones propicias, derivan en patologías oncológicas futuras.

Ante este panorama, la especialista enfatiza la importancia de un adecuado estudio de los antecedentes familiares y la necesidad de mantener consultas multidisciplinarias para enfrentar el incremento de estos tumores en la población matancera.