Talleres de creación, oportunidad de recreación y aprendizaje en Matanzas

Entre las actividades durante la semana de receso docente, el taller de creación infantil que ofrece el Consejo provincial de las Artes Plásticas ha acogido a cerca de una veintena de niños en la galería provincial Pedro Esquerré.

“Este taller infantil que hacemos desde el Consejo provincial de Artes Plásticas en la galería tiene como objetivo vincular a los niños durante la semana de receso a las artes visuales para que tengan la oportunidad de entretenerse dibujando, pintando.

“Es una forma que tenemos de relacionarnos con la educación y con todos los proyectos infantiles que se realizan en Matanzas dedicados al teatro, la danza, la música.

“Nos interesa vincularnos en este sentido y por ello organizamos este taller infantil para que los niños también aprendan con los colores, a pintar, a dibujar formas y que sea una forma de entretenimiento además”, explicó Patricia Muñoz Ramos, graduada de Historia del Arte y especialista en la galería.

Durante las mañanas, desde el martes, los talleristas han aprendido diferentes técnicas para pintar, el trabajo con los colores y texturas, el volumen y las formas.

Además se incluyó un taller de fotografía, acciones que se unen a las propuestas de la Feria Nacional El Trompo, que auspicia el Fondo Cubano de Bienes Culturales en Matanzas, afirma Sully Rodríguez, vicepresidenta del Consejo provincial de las Artes Plásticas. “El Consejo de las Artes Plásticas, en conjunto con la ACAA y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, se fusionan para ofrecer dos talleres con niños, esta semana, en coincidencia con la celebración en Matanzas de la Feria del Trompo.

“Uno de esos talleres, el jueves, se vinculó a la fotografía en la propia galería de arte, con dos de nuestros fotógrafos Karla González Horta y Dennis Santana Torres y el otro taller, hoy viernes, es de pintura con los especialistas de la galería, en el Parque de la Libertad”.

La incursión de los niños en las manifestaciones artísticas mejora su comunicación, propicia el aumento de su autoestima, impulsa la creatividad, contribuye a la formación de su propio criterio y al incremento de la concentración, al tiempo que ayuda a la coordinación y al aprendizaje de valores.