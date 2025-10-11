Celebra 95 años hotel más longevo de Varadero

El hotel Kawama, la instalación más antigua del balneario de Varadero, cumplió 95 años de su entrada en operaciones con un espíritu joven, innovador, que parece desafiar el tiempo, a pesar de un momento donde hacer turismo es un ejercicio complicado.

Al jolgorio asistieron algunos de los clientes más fieles a este producto, que acumula historia, recuerdos únicos y memorables, y representa la autenticidad de Cuba, posteó en su perfil de la red social Facebook Luis Martínez de Armas, delegado del Ministerio de Turismo (MINTUR) en la occidental provincia de Matanzas.

Entre los que optaron por no perderse la fiesta estuvieron integrantes del Club Amigos Fieles, alrededor de mil 500 extranjeros inclinados por un alojamiento donde encuentran atributos indispensables para volver a disfrutar una y otra vez la experiencia de ocio allí ofrecida.

Son vacacionistas seducidos por las bondades sencillas de la instalación, ubicada en las cercanías del Canal de Paso Malo, con la gracia de hacer feliz a viajeros, especialmente de la llamada tercera edad.

La relación sentimental entre clientes y este hotel la determina la profesionalidad y calidez de los prestatarios del servicio. No es casual que la dirección del Club Kawama celebre la dedicación y lealtad de nuestros valiosos trabajadores, expresaron en redes sociales.

En este 95 aniversario rendimos homenaje a aquellos que han estado con nosotros durante más de 20, 25 y 30 años. Su compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para nuestro crecimiento y éxito. Gracias por ser parte de nuestra familia, consta en la cuenta de Facebook de esta instalación.

Por eso el homenaje a Adolfo Espinosa, uno de los que se iniciara en el mundo de la culinaria en este emblemático alojamiento, un hombre que prestigia la cocina cubana más allá de las fronteras cubanas, y que mereciera la condición de de Hijo Ilustre de la Ciudad de Cárdenas.

Con renovaciones en varias de sus aéreas de cara a estos nueve decenios y medio, el Kawama es una entre la diversidad de oferta de la planta de hospedaje de Gran Caribe, cada una con su encanto propio, y en condiciones de satisfacer gustos, en dependencia de lo que busquen los visitantes, ha dicho Ismary Hernández, representante de este grupo empresarial en Varadero.

Precisamente de Gran Caribe son los hoteles más antiguos en activo en dos destinos de tanta relevancia como en La Habana y Varadero. Sin embargo, al Kawama lo supera en edad el capitalino Inglaterra, que el 23 de diciembre cumplirá 150 años.

Entre los hechos más distinguidos vinculados a él, figura la visita que en junio de 1960 realizara el líder de la Revolución cubana Fidel Castro, acompañado del novelista francés Jean Paul Sartre, ocasión en la cual comprobó que los trabajadores de dicha instalación no recibían salario desde el mes de febrero. Cuatro meses después el hotel fue nacionalizado.

Foto: El 7 de octubre de 1930 es la fecha de entrada en operaciones de esta, la instalación de más tiempo en servicio en Varadero. Foto: Facebook de la instalación.