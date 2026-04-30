Celebran Taller Científico sobre buenas prácticas en el Comercio

Los integrantes de la Ruta Joven del Comercio en Matanzas celebraron un taller científico donde desarrollaron diversas dinámicas grupales con problemáticas que pueden surgir en el cualquier establecimiento comercial con el fin de exponer las soluciones idóneas que asuman la satisfacción del cliente como eje central de toda actividad.

Impulsado por los líderes de este movimiento juvenil que intentan perfeccionar el comercio y la gastronomía desde las buenas prácticas, el evento se efectuó en la Asociación Culinaria de Matanzas y contó con la presencia de especialistas del sector y representantes de varias unidades de la provincia. Impulsado por los líderes de este movimiento juvenil que intentan perfeccionar el comercio y la gastronomía desde las buenas prácticas, el evento se efectuó en la Asociación Culinaria de Matanzas y contó con la presencia de especialistas del sector y representantes de varias unidades de la provincia.

Los ejercicios estuvieron relacionados con la comunicación comercial, el marketing digital, logísticas de almacenes, entre otras áreas de importancia capital en el desarrollo del comercio.

El encuentro permitió ahondar en ejemplos exitosos de publicidad y el impacto positivo de las redes sociales para promover los bienes y servicios de las entidades.

También se debatió sobre las estrategias necesarias para lograr la fidelización

de los clientes.

El taller partió de situaciones reales que pueden acontecer en cualquier unidad y las soluciones más factibles con el empleo de la ciencia y la innovación.

Gracias al empuje del movimiento La Ruta Joven del Comercio y al Departamento de Desarrollo del Grupo Empresarial del Comercio en Matanzas se ha logrado transformar de manera positiva varios establecimientos del territorio con la aplicación de novedosas estrategias comerciales que han redundado en un eficiente desempeño comunicacional con un impacto real en el incremento de los ingresos y el nivel de aceptación de los clientes.