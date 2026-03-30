Decrece en 30 por ciento turismo hacia la mayor de las Antillas

Hasta febrero de este año, Cuba recibió en total un poco más de 262 000 visitantes internacionales, lo que representa una disminución del 30 por ciento en comparación con igual período del año anterior, al contabilizarse 112 000 viajeros menos, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

En el análisis por mercados emisores, Canadá se consolida como el principal país de origen, con 124 000 turistas, seguido por la Comunidad Cubana en el Exterior, con 23 000 visitantes. Rusia ocupa el tercer lugar, con casi 21 mil viajeros, lo que confirma la relevancia de este mercado en el contexto actual del sector turístico cubano.

Estados Unidos, a pesar de las restricciones vigentes, aportó 11 000 visitantes internacionales, mientras que Argentina contribuyó con 19 mil veraneantes y México con 6 mil. Francia, China, España e Italia también figuran entre los mercados emisores durante los primeros dos meses del año.

En términos generales, hasta febrero arribaron al país 363 000 viajeros —concepto que incluye a todo aquel que se desplaza entre naciones—, cifra que representa el 73 por ciento respecto al mismo lapso del pasado año, con una disminución de 134 000 personas.