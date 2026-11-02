3 de noviembre de 2026

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Disminuye el Turismo en Cuba ante presiones del gobierno norteamericano

2 de noviembre de 2026 José Miguel Solís

La caída del turismo en Cuba ante las presiones de la administración norteamericana se reflejó al cierre de septiembre de este año con el arribo total de viajeros de poco más de 970 mil, apenas el 50 por ciento de lo reportado el año anterior.

Así lo consigna un despacho de la Oficina Nacional de Estadística e Información que precisa que el mercado más afectado fue Canadá, principal fuente de turistas. Hasta septiembre del presente, llegaron aproximadamente 129 mil visitantes canadienses, una reducción de 430 mil personas respecto al mismo período del pasado año.

Otros mercados clave también retrocedieron. Rusia disminuyó en unos 67 mil visitantes y quedó en cerca de 22 mil llegadas. La Comunidad Cubana en el Exterior cayó en 60 mil y totalizó aproximadamente 117 mil. Estados Unidos se redujo en unos 43 mil viajeros y alcanzó los 46 mil visitantes internacionales.

El documento precisa que “viajero” es toda persona que se desplaza entre dos o más países, mientras que “visitante internacional” es quien visita un país distinto al de su residencia habitual por un período no superior a un año, por ocio, negocios u otro motivo personal, y no para ejercer una actividad remunerada en el país visitado.

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