3 de noviembre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Para cuidar con amor (+audio)

2 de noviembre de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo

Madres de niños con discapacidad intelectual se suman a la tercera edición de la escuela de cuidadores de personas adultas mayores frágiles, dependientes y en estado de necesidad.

Estos encuentros tienen el objetivo de crear y capacitar habilidades y apoyo físico y emocional a quienes son responsables de atender y proteger al mencionado grupo poblacional.

El curso lo asume un equipo multidisciplinario de atención gerontológica y de trastornos del neurodesarrollo además de fisiatras, logopedas, psiquiatras infantiles y rehabilitadores, ellos enseñan a cuidar con amor, sensibilidad y ofrecen elementos básicos para la conducción de los más vulnerables.

Por ejemplo abordan los principales síndromes geriátricos, el apoyo emocional y psicológico y enfermedades de niños con necesidades especiales, del tema amplía la jefa del departamento de asistencia social, discapacidad y salud mental en la dirección general salud pública, doctora Nora Liss Gómez Domínguez.

 

Autor

Más entradas

Pinceladas de un evento desgarrador en Fotocanímar 2026

2 de noviembre de 2026 Lizt Lauren García Hoyos

Disminuye el Turismo en Cuba ante presiones del gobierno norteamericano

2 de noviembre de 2026 José Miguel Solís

Barcelona golea al Alavés

2 de noviembre de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *